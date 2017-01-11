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Kaan Ayhan'ı Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı

KAAN AYHAN'I GALATASARAY İSTEDİ, FENERBAHÇE KAPTI

İlk transferini Karavaev ile yapan Sarı-Lacivertliler, bombayı 22 yaşındaki milli oyuncuyla patlattı.

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Stoper, sağ bek ve ön libero bölgelerinde oynayabilen başarılı futbolcu için kulübü Fortuna Düsseldorf’a 1 milyon Euro (4 milyon TL) ödenecek. Kaan Ayhan’ın, en kısa zamanda İstanbul’a gelip 4 yıllık imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın uzun süre istediği bir yıldızı renklerine bağlayarak Ocak transferindeki flaş adımını attı. Sarı-Lacivertliler, son dönemde A Milli Takım formasını da giymeye başlayan gurbetçi Kaan Ayhan’ı bitirdi. 22 yaşındaki futbolcu için Fener’in Fortuna Düsseldorf’a 1 milyon Euro (4 milyon TL) bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kanarya’nın yeni yıldızının normalde hafta başında Türkiye’ye ayak basacağı, ancak birçok transfer gibi kötü hava koşullarına takıldığı belirtildi. Kaan Ayhan’ın en kısa zamanda gelip 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.
 
Advocaat’ın yeni jokeri
 
1.85 boyundaki Kaan Ayhan’ın asıl mevkisi stoper, ancak hem sağ bekte hem de ön libero bölgesinde oynayarak fark yaratıyor. Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 10 lig maçına çıkan milli yıldız 1 gole de asistiyle katkı sağladı. Fenerbahçe’nin yeni transferini hocası Dick Advocaat’ın ‘joker’ olarak kullanıp yavaş yavaş ‘ideal kadroda’ kendisine yer açması bekleniyor.
 
Altyapısı Schalke
 
Almanya’da Schalke altyapısında yetişen Kaan Ayhan, daha sonra kiralık olarak E.Frankfurt’a gitti. Sonra tekrar Schalke’ye dönen genç futbolcuyu Fortuna Düsseldorf bonservisiyle birlikte aldı. Terim’in ve kurmaylarının yakından takip ettiği gurbetçilerden biri olan 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım’a yükselerek zirvelerinden birini yaptı.
 
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