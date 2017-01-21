K. Karabükspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

36'İlhan Depe'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Kerim Zengin'in ortasını Sabri Sarıoğlu kafayla uzaklaştırıyor.



32'Penaltı pozisyonunun ardından hakeme itirazlarda bulunan Lukas Podolski, sarı kart görüyor.

31'GOOOLL!! KDÇ Karabükspor, Evgen Seleznyov'un penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Lionel Carole'ün ceza sahası içerisinde Evgen Seleznyov'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, KDÇ Karabükspor lehine penaltı kararı veriyor. Kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Evgen Seleznyov, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluşturuyor.

28'Bruma'nın yerden gönderdiği pasa sol kanatta hareketlenen Lukas Podolski için ofsayt bayrağı kalkıyor.



26'KDÇ Karabükspor yarı alanının ilk metrelerinde Ahmet Çalık'a sert müdahalede bulunan Evgen Seleznyov, sarı kart görüyor.

20'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın yerden çektiği şut kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.



19'Ahmet Çalık'ın Evgen Seleznyov'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Cristian Tanase geçiyor. Tanase'nin ortasını kaleci Fernando Muslera yumruklayarak uzaklaştırıyor.



15'Galatasaray'ın attığı golde asisti yapan isim Selçuk İnan oluyor.



15'GOOOLL!! Galatasaray, Yasin Öztekin'in attığı golle KDÇ Karabükspor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Selçuk İnan'ın havadan gönderdiği ara pası göğsüyle kontrol edip ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'den sıyrıldıktan sonra yerden düzgün bir vuruşla topu KDÇ Karabükspor ağları ile buluşturuyor.

10'Sol kanatta topla buluşan Iasmin Latovlevici, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor, bu ortaya arka direkte iyi yükselen Kerim Zengin'in kafa vuruşu kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

8'Fernando Muslera'nın ileride olduğunu gören Iasmin Latovlevici, yaklaşık 40 metreden şutunu çekerek şansını deniyor ancak top farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

4'Iasmin Latovlevici'nin yerden pası ile sol kanatta topla buluşan İlhan Depe için ofsayt bayrağı kalkıyor.



2'Dany Nounkeu'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa sağ kanatta hareketlenen Evgen Seleznyov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

1'Karşılaşma Galatasaraylı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.