Juventus farkı korudu !

İtalya Serie A 23. hafta mücadelesinde lig lideri Juventus ile Crotone karşı karşıya geldi. Crotone'nin ev sahipliği yaptığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'lerle sahaya çıktı.



60. dakikada Mario Mandzukic, perdeyi açan golü attı. 74. dakikada sahne alan Higuain, 90 dakianın skorunu belirledi.



Juventus, Serie A mücadelesinde Crotone'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Lider Juventus, bu sonuçla 57 puana ulaşarak en yakın rakibi Roma ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu.