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Julian Draxler Mesut Özil'i PSG'ye çağırdı

JULİAN DRAXLER MESUT ÖZİL'İ PSG'YE ÇAĞIRDI

Sezon ortasında PSG'ye transfer olan Draxler, milli takımdan arkadaşına çağrıda bulundu.

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Ara transfer döneminde Wolfsburg'dan PSG'ye 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Julian Draxler'in milli takımdan arkadaşı Mesut Özil'e çağrısı var. Paris ekibine kısa sürede uyum sağladığı gözlenen ve çıktığı ilk 6 maçta 4 gole imza atmayı başaran Alman futbolcu, geçtiğimiz gün PSG'nin Dijon deplasmanından 3-1 galip ayrıldığı maçın ardından yayıncı kuruluş BeIN Sports'un sorularını yanıtladı.

"Milli takım arkadaşları arasından bir seçim yapacak olsan, hangisinin Paris'e gelmesini isterdin?" sorusuna "Mesut Özil" yanıtını veren Draxler, "Yapacağım açıklamayla onu sıkıntıya sokmak istemem, ancak Mesut'la PSG'de birlikte oynamak harika olurdu. O her kulüpte forma giyebilecek kalitede bir oyuncu. Burada da gayet hoş karşılanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon toplam 9 ve 7 asistlik katkı sağladığı Arsenal ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek Mesut Özil, kulübüyle arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinden henüz bir sonuç alabilmiş değil.

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