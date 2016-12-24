Jose Sosa savaşı !

Siyah-Beyazlı yönetim , Arjantinli yıldıza “İmza atma seni yeniden takıma katmak istiyoruz” dedi.
Transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe ve Beşiktaş, Arjantinli yıldız Sosa için karşı karşıya geldi. İki haftadır yıldız futbolcunun transferi için uğraşan Sarı- Lacivertliler, Sosa'yı ikna etmiş Milan'la da anlaşmaya çok yaklaşmıştı. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde protokol imzalamak için Milano'ya çıkartma yapmaya hazırlanırken beklemedikleri bir engelle karşılaştılar.
TAKIMA DÖNMENİ İSTİYORUZ
Sosa'nın Fenerbahçe'ye gidecek olması nedeniyle büyük bir panik yaşayan ve taraftarların tepkisine hedef olan Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti. Sosa'yla temas kuran Siyah-Beyazlı yöneticiler, "Sakın Fenerbahçe'ye imza atma. Devre arasında seni yeniden takımda görmek istiyoruz" dediler. Sosa'nın Milan'daki durumunu öğrenen Beşiktaş yönetiminden gelen teklif ise Sosa'yı şaşırttı.
MİLAN FENER'E SICAK BAKIYOR
7.5 milyon Euro bonservis ücretiyle Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Sosa'nın Siyah- Beyazlı takıma dönüşüne Milan yönetiminin vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Milan'ın Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde 7.5 milyon Euro'luk ücreti talep edeceği iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin yarım sezon için 1 milyon Euro kiralama bedeli teklifine olumlu yaklaşan İtalyan kulübü 5 milyon Euro da satış opsiyonu koymak istiyor..
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Siyah-Beyazlı yönetim , Arjantinli yıldıza “İmza atma seni yeniden takıma katmak istiyoruz” dedi.
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