Jose Sosa Beşiktaş'ı reddetti !

Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan’a transfer olan Jose Sosa, siyah-beyazlı kulübün yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi. İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu, siyah-beyazlıların önerisini geri çevirdi.

İtalya’ya uyum sağladığını dile getiren Sosa’nın, “28 Aralık’ta Arjantin’de düğünüm var. Daha sonra İtalya’ya dönerek Milan için oynamaya devam edeceğim. Teklifiniz için teşekkür ederim, ama Milan’a transfer olduktan sadece 6 ay sonra dönmeyi düşünmüyorum. Kulübümün bana yaptığı yatırımın karşılığını vermek istiyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Serie A’da şimdiye kadar sadece 6 kez forma giyen Jose Sosa şimdiye kadar golle buluşamadı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den aldığı kiralama teklifini de reddeden Sosa’nın, Milan’la 30 Haziran 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor.