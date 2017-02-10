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''Jose Mourinho beni istedi ama...''

''JOSE MOURİNHO BENİ İSTEDİ AMA...''

Chelsea’de forma giyen Willian Borges da Silva, Manchester United’ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

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Brezilyalı oyuncu, İtalyan menajer Antonio Conte'nin kendisini ilk 11'de görevlendirmemesiyle ilgili de konuştu. Willian, bu konuda menajer ve takım arkadaşlarına saygı duyduğunu dile getirdi. 

İşte Willian'ın yaptığı açıklamalardan en çok dikkat çekenler : 

"Mourinho benimle ilgilendi ama kalmaya karar verdim"

Globo Esporte’de yer alan habere göre; Portekizli Jose Mourinho’nun gözdelerinden biri olan Willian, ”Benimle ilgilenen kulüplerin olması hoşuma gidiyor. Basında transfer dedikoduların olması normal.  Yaz transfer döneminde Mourinho benimle ilgilendi ama Chelsea’de kalmaya karar verdim.” diye konuştu.

"Yedeklerde olmayı ben de istemiyorum"

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Chelsea’nin İtalyan menajeri Antonio Conte’nin 3-4-3 sisteminde alternatif olarak göze çarpıyor. Conte’nin kendisiyle ilgili aldığı karara saygı duyduğunu söyleyen Willian, ”Dürüst olmam gerekirse ben de yedeklerde olmayı sevmiyorum. Oynamak istiyorum. Fırsat geldiğinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Elbette ki menajer ve takım arkadaşlarımıza saygı göstermeliyiz. Ben en iyisini yapmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

24 haftası geride kalan Premier Lig’de Chelsea şu ana kadar topladığı 59 puanla zirvede yer alıyor. Willian, bu sezon 23 maçta 7 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Daha önce Corinthians, Shakhtar Donetsk ve Anzhi’de forma giyen Sambacı, 2013 yılından beri Chelsea’da kariyerine devam ediyor. 

Ajansspor
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