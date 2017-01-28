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Jorge Sampaoli, Sevilla'yı uçuruyor !

JORGE SAMPAOLİ, SEVİLLA'YI UÇURUYOR !

Sevilla, Jorge Sampaoli yönetiminde zirve mücadelesinin içinde yer alıyor.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli yönetiminde Barcelona ve Real Madrid ile şampiyonluk yarışının içinde bulunan Sevilla, sergilediği performansla dikkati çekiyor.

La Liga'da iki dev kulübe rağmen Atletico Madrid'in 2013-2014  sezonunda Arjantinli çalıştırıcı Diego Simeone ile yaşadığı şampiyonluğun  ardından bu kez de Sevilla, bir diğer Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli  yönetiminde zirve mücadelesinin içinde yer alıyor.
 
Sezon öncesi Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) başına geçen  Unai Emery'nin yerine göreve getirilen Sampaoli, üst üste 3 yıl UEFA Avrupa Ligi  zaferi yaşayan Sevilla'yı, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA  Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkarıp La Liga'da iddialı konuma taşımayı  başardı.
 
Sampaoli, Şili'de kendini gösterdi

Jorge Sampaoli, Şili'nin Universidad de Chile ve Şili Milli Takımı'nın  başında elde ettiği başarılarla kendini ispatladı.

Universidad de Chile takımında 3 lig ve bir Sudamericana Kupası  şampiyonlukları yaşayan Sampaoli, 4 yıl görev yaptığı Şili Milli Takımı'nda ise  2015'te Copa America zaferine ulaştı.
 
Bu başarıların ardından Türk ekipleri dahil birçok takımla adı anılan  56 yaşındaki Sampaoli, sezon başında teknik direktörlüğünü üstlendiği Sevilla'yı  oynattığı futbolla La Liga'nın şampiyonluk adayları arasına taşıdı.
 
Sevilla'nın tek şampiyonluğu 71 yıl önce
 
La Liga'nın büyük bütçeli takımları Barcelona ve Real Madrid ile  kıyasıya bir rekabete giren Sevilla, 71 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu  hedefliyor.
 
Tek şampiyonluğunu 1945-46 sezonunda yaşayan Endülüs ekibi, ligde bir  maç eksiği olan lider Real Madrid'in bir puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
 
Ligde 19 haftada 42 puan toplayan Sevilla'nın bir puan gerisinde  Barcelona ve yedişer puan arkasında Atletico Madrid ile Real Sociedad  sıralanıyor.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise H Grubu'nu İtalyan temsilcisi  Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlayan Sevilla, son 16 turunda  İngiltere'nin Leicester City ekibiyle eşleşti.
 
Önemli oyuncuları ayrıldı

Sevilla, takımı art arda 3 kez UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaştıran  oyuncuları kaybetmesine rağmen güç kaybı yaşamadı.
 
Emery'nin PSG'ye gitmesinin ardından Grzegorz Krychowiak, Kevin  Gameiro, Ciro Immobile, Coke, Ever Banega, Jose Antonio Reyes, Federico Fazio ve  Yevhen Konoplyanka gibi önemli futbolcular da sezon öncesi takımdan ayrıldı.
 
İspanyol ekibi Franco Vazquez, Joaquin Correa, Wissam Ben Yedder,  Luciano Vietto, Ganso, Samir Nasri ve Stevan Jovetic gibi isimleri transfer  ederek La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını ortaya koydu.
 
Real Madrid'in rekorunu bitirdi
Bu sezon fırtına gibi esen Sevilla, ligin zirvesindeki Real Madrid'in  yaklaşık 9 aylık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
 
İspanya Kral Kupası'nda 12 Ocak'ta oynanan çeyrek final rövanşında 3-1  önde olmasına rağmen son dakikalarda gelen gollere engel olamayarak rakibini  elinden kaçıran Sevilla, 15 Ocak'taki lig karşılaşmasında ise istediği sonucu aldı.
 
Ligin 18. haftasında konuk ettiği Real Madrid'i 2-1 yenen Sevilla,  rakibinin tüm kulvarlardaki 40 maçlık yenilmezlik serisini bitiren takım oldu.
 
Celta ve Alaves'te de Arjantinliler görev yapıyor

Simeone ve Sampaoli'nin yanı sıra Arjantinli teknik adamların  çalıştırdığı diğer La Liga ekipleri Celta Vigo ve Alaves de sergiledikleri  performansla göze çarpıyor.
 
Aldığı flaş sonuçlarla dikkati çeken ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 32  turuna kalan Eduardo Berizzo'nun görev aldığı Celta Vigo, La Liga'da 27 puanla 8.  sırada bulunuyor. Bu sezon ligde Barcelona'yı 4-3 mağlup etmeyi başaran Celta Vigo, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla  saf dışı bıraktı.
 
Mauricio Pellegrino'nun çalıştırdığı Alaves ise bu sezon yükseldiği La  Liga'da 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Alaves, bu sezon ligin güçlü takımları  önünde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Atletico Madrid deplasmanından  1-1 beraberlikle ayrılan Alaves, Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1, El Madrigal'de ise  Villarreal'i 2-0 yenmeyi başardı.

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