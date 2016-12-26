Jonathan Ring Gençlerbirliği'nde

JONATHAN RİNG GENÇLERBİRLİĞİ'NDE Dış transfer çalışmalarına ilk yarı bitmeden başlayan Gençlerbirliği, aradığı oyuncuyu İsveç Ligi’nden buldu. Futbol » Diğer Futbol Haberleri 26.12.2016 20:17

Ümit Özat yönetimindeki Başkent ekibinin, İsveç’in Kalmar ekibinde forma giyen Jonathan Ring ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Kalmar ekibindeki sözleşmesi bitecek olan 25 yaşında oyuncu, Gençlerbirliği’ne bonservis bedeli olmadan gelecek. Sol kanat ve sol açık bölgelerinde oynayan İsveçli oyuncunun, Ankara'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. Oyuncu ile transfer döneminin resmi olarak başlaması ile beraber imzaların atılacağı kaydedildi. Gençlerbirliği’nin en az 1,5 senelik imza atması beklenen sol kanat oyuncusu Jonathan Ring, son 4 sezondur Kalmar ekibinin formasını giyiyordu. 25 yaşındaki oyuncu, İsveç'te forma giydiği 146 karşılaşmada 19 gol attı. 151