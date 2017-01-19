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Jonathan Calleri Galatasaray'a !

JONATHAN CALLERİ GALATASARAY'A !

Jonathan Calleri'nin babası Guillermo Calleri, Galatasaray'ın Arjantinli forvet ile ilgilendiğini söyledi.

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Galatasaray için sürpriz transfer iddiası... Galatasaray'ın West Ham United forması giyen Arjantinli forvet Jonathan Calleri ile ilgilendiği iddia edildi. İspanya medyasına konuşan 23 yaşındaki futbolcunun babası Guillermo Calleri, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu Avrupa'nın birçok kulübünden teklif aldıklarını söyledi.

Calleri, ''Bize gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Jonathan için çok sayıda teklif var, bu da bizi onurlandırdı. İspanya'dan Alaves, Leganes ve Las Palmas, İtalya'dan Sampdoria, Türkiye'den Galatasaray ve Hollanda'dan bir takım Jonathan için bize geldi.'' ifadelerini kullandı.

WEST HAM DA BEKLENENİ VEREMEDİ!
Jonathan Calleri'nin babası, genç forvetin West Ham'dan ayrılacağını ve oynama fırsatı daha çok bulabileceği bir takıma transfer olmak istediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Calleri ile bir başka Türk takımı Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

Arjantin'de Boca Juniors takımında parlayan Calleri, geçen sezon 11 milyon Euro bonservis karşılığında Uruguay takımı Maldonado'ya transfer olmuştu. Genç forvet, önce Brezilya takımı Sao Paulo'ya, ardından da Premier Lig takımı West Ham United'a kiralanmıştı. Calleri, bu sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 6 maça çıktı ve 129 dakika sahada kalabildi. Calleri, bu maçlarda gol veya asist üretemedi. Bonservis değeri 10 milyon Euro olan futbolcu, Arjantin'in 2016 Rio Olimpiyatları kadrosunda yer almıştı ve 1 de gol atmıştı.

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