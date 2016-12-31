Jonathan Calleri Beşiktaş'a geliyor !

Kulübü Deportivo Maldonado’yla el sıkışan yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeye yakın olduğu konuşuluyor.
Sezon başında Portekiz devi Porto’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Vincent Aboubakar’ın istikrarsız bir görüntü çizmesinin ardından yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu sonrasında forvet transferi için harekete geçmişti.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı idarecilerin son olarak gündemlerine Jonathan Calleri’yi aldığı ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ta kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Uruguay temsilcisi Deportivo Maldonado’yla görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı idarecilerin, 4 milyon Euro’ya el sıkıştığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Ham’da bu sezon sadece 6 Premier Lig mücadelesinde görev yapan Arjantinli oyuncunun da, Hırvat menacer Slaven Bilic’in kadro alternatifleri arasında yer almadığı için erken ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.
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Beşikta, Slaven Bilic’in takımı West Ham United’ta kiralık olarak görev yapan Arjantinli golcünün peşine düştü.
Kulübü Deportivo Maldonado’yla el sıkışan yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeye yakın olduğu konuşuluyor.
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