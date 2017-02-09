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Joe Hart için 20 milyon euro

JOE HART İÇİN 20 MİLYON EURO

Joe Hart için Premier Lig'in iki devi Arsenal ve Liverpool şimdiden nabız yoklamaya başladı.

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Sezon başı Pep Guardiola ile anlaşamayan ve Torino'ya kiralanan Joe Hart için Premier Lig'in iki devi Arsenal ve Liverpool şimdiden nabız yoklamaya başladı.

Manchester City'de sezon başı Pep Guardiola ile anlaşamayan ve önce yedek kalıp daha sonra ise İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya kiralanan Joe Hart'a Premier Lig devi Arsenal talip oldu. 

Sezon sonu Cech'le yollarını ayırmayı düşünen ve Çek kaleciden 5 yaş daha genç olan 29 yaşındaki Hart'ı kadrosuna katmak isteyen Arsenal'den, City'nin yaklaşık 20 milyon euro talep edeceği belirtildi. 

Klopp da istiyor

Başarılı kalecinin talibinin sadece Arsenal olmadığı, Simon Mignolet ve Loris Karius'tan memnun olmayan Jürgen Klopp'un da Joe Hart'ı sezon sonu Liverpool'a getirmek istediği iddia edilirken, Hart'ın kulübüne dönmesi halinde Claudio Bravo ve Caballero'nun arkasında kalmaya devam etmesinin yüksek ihtimal olduğu, Guardiola'nın da gelecek planlarında başarılı kalecinin hiçbir şekilde olmadığı öğrenildi. 

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