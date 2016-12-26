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Jeremain Lens'den ayrılık açıklaması !

JEREMAİN LENS'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI !

Jeremain Lens, 3-0 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti. Gösterdiği performans ile sarı lacivertli takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Jeremain Lens, maçtan sonra önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı yıldız futbolcu, “Öncelikle harika destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sunderland’den zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takıma adapte oldun. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe’de geçirdiğim zamanda keyif alıyorum. Taraftarın desteğini hissediyorum. Önümüzde ligin ikinci yarısı var. Daha iyi oynayabilirim. Daha fazla asist yapabilirim. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

AMK Gazetesi
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