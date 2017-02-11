Jeremain Lens ve Alper Potuk cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens ve günün başarılı ismi Alper Potuk, Bursaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştüler.
Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, 22'nci dakikada takımının kullandığ penaltı öncesinde Boban Jovic'le birlikte hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gördü.
Sarı-Lacivertli ekipte bu sezon 8 asistle en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan 29 yaşındaki futbolcu, böylece gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Alper Potuk da cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de günü başarılı isimlerinden Alper Potuk, maçın 57. dakikasında korneri kullanmaya giderken ağır davrandığı için maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
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JEREMAİN LENS VE ALPER POTUK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de Jeremain Lens ve Alper Potuk, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştüler.
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens ve günün başarılı ismi Alper Potuk, Bursaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştüler.
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