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Jem Karacan'dan sürpriz imza

JEM KARACAN'DAN SÜRPRİZ İMZA

Galatasaray'ın 240 bin Euro karşılığında sözleşmesini feshettiği Jem Karacan, Samsunspor ile anlaştı.

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Galatasaray’ın 240 bin Euro ödeyip sözleşmesini fesh ettiği Jem Paul Karacan yeni takımını buldu.

Samsunspor, başarılı orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Öte yandan Göksu Türdoğan ve Kenan Karışık transferlerini sonuçlandıran Kırmızı-Beyazlılar, Belçika’da Charleroi’da oynayan Senegalli sağ kanat Mamadou Fall’la da pazarlık masasında. 

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