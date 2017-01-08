Jem Karacan'dan sürpriz imza

Galatasaray’ın 240 bin Euro ödeyip sözleşmesini fesh ettiği Jem Paul Karacan yeni takımını buldu.



Samsunspor, başarılı orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Öte yandan Göksu Türdoğan ve Kenan Karışık transferlerini sonuçlandıran Kırmızı-Beyazlılar, Belçika’da Charleroi’da oynayan Senegalli sağ kanat Mamadou Fall’la da pazarlık masasında.