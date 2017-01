Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor bir dönemden geçtiklerini, böyle bir sezonda tekrar hamle yapıp ayağa kalmak için mücadele etmenin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Büyük yokuşları birliktelikle aşabileceklerini kaydeden Yanal, Trabzonspor’un her zaman yarışın içerisinde olması gerektiğini belirtti, “İyi bir yolculuktayız. Güzel günler olmasını diliyorum. Trabzonspor, Türkiye’ye lazım. Birlikte yürümeliyiz. Bir arada olmadan büyük yokuşları aşamayız. Bir tane Trabzonspor var. Hep birlikte sonuna kadar gidelim” diye konuştu.



Transfer çalışmalarını da değerlendiren Yanal, “Transferde her şey istediğimiz ve planladığımız şekilde gitti. Transfer döneminin bitimine 1 gün kaldı. Yine takviye olabilir de olmayabilir de. Tespit ettiğimiz, hedefe yöneldiğimiz oyuncular var. İllaki transfer yapalım, demeyeceğiz. Böyle bir transfer politikasını asla benimsemiyorum. Doğru düşünelim, planladığımız oyuncuyu transfer edelim, alamıyorsak da almayalım. Yürüyeceğimiz yolcuğa uygun oyuncuları alalım. Trabzonspor’un her kuruşu değerlidir. Tasarruf transferle olur. En çok açığı verdiğiniz konu transferdir. Biz de bu konuda cimri davranacağız” dedi.