İtalya kupası Milan'in !

İtalya'nın iki devi Juventus ve Milan Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede gülen taraf Milan oldu. Milan maçta geri düşmesine rağmen önce beraberliği yakalayarak maçı uzatmalara götürmeyi başardı. Uzatmalarda da skor değişmedi. Galibi penaltılar belirledi. Milan mücadeleyi 4-3 kazanan ekip oldu.



Juventus üstünlüğünü koruyamadı



Juventus dakika 18'de Giorgio Chiellini'nin attığı golel 1-0 öne geçti. 38. dakikada Giacomo Bonaventura skoru eşitleyen golü attı. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin normal süresinde başka gol çıkmadı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda da dengeyi bozacak gol gelmeyince mücadelede penaltı vuruşlarına geçildi.



Penaltı noktasından Juventus'tan Claudio Marchisio hata yapmadı. Juventus bu penaltı golü ile skoru 2-1'e getirdi. Milan'dan Gianluca Lapadula penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Juventus'ta Mario Mandzukic'in de penaltısı direkte patladı. Ardından Milan'da topun başına gelen Giacomo Bonaventura skoru 2-2 yaptı. Gonzalo Higuain'de penaltı noktasında hata yapmadı ve skoru 3-2 yapmayı bildi. Milan'da da Juraj Kucka hata yapmadı ve skor tekrardan eşitlendİ: 3-3.



Pasalic son penaltıyı gole çevirmeyi bildi



Sami Khedira çok güzel bir penaltı vuruşu ile skoru 4-3'e getirdi. Milan'da topun başına gelen Suso skoru 4-4 yaptı. Ardından Paulo Dybala penaltı atışından yararlanamadı ve avantaj Milan'a geçti. Milan'da topun başına gelen Mario Pasalic hata yapmadı ve Süper Kupa Milan'ın oldu.