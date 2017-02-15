İşte Tudor'un alacağı ücret

Galatasaray'da Riekerink'in yerine gelen Tudor dönemi bugün resmen başlıyor.
Hırvat teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanırken, Tudor'un alacağı ücret de belli oldu.
Tudor bu yıl sonuna kadar aylık 100.000 bin Euro alacakken, gelecek sezon için de 1 milyon Euro kazanacak...
Beinsports
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