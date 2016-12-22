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İşte şehit aileleri için toplanan bağış

İŞTE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN TOPLANAN BAĞIŞ

"Şehitlere Saygı Maçı" organizasyon kapsamında 50 milyon 630 bin lira bağış toplandığı açıklandı..

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Maçtan önce yapılan açıklamada organizasyon kapsamında 50 milyon 630 bin lira bağış toplandığı belirtildi. 

Organizasyonda sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak.

Etkinliğe sponsor olan ve bağışta bulunan kurum ile kuruluşların logoları da stat içi led ekranlarında yer aldı.

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