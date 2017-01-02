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İşte Ryan Babel’in Beşiktaş’tan alacağı ücret

İŞTE RYAN BABEL’İN BEŞİKTAŞ’TAN ALACAĞI ÜCRET

Beşiktaş'ın yeni transfer ettiği Ryan Babel'in 2,5 sezonda alacağı ücret belli oldu.

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Beşiktaş, Ryan Babel transferinin detayları konusunda açıklama yaptı. Sezon sonuna kadar 1,2 milyon Euro net ücret kazanacak olan yıldız futbolcuya, 2,5 sezonda toplamda 5.4 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

İşte KAP açıklaması:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AMK Gazetesi
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