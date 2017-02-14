İşte Riekerink'in G.Saray karnesi !

Galatasaray'da futbol takımının başına getirilmesinin ardından sık sık eleştirilerin hedefi olan ve bu görev için yeterli niteliklere sahip bulunmadığı ileri sürülmesine karşın iki kupa kaldıran Jan Olde Riekerink'le yollar ayrıldı.

BİR SENE DAYANAMADI

Geride kalan sezona Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başlayan, ardından ise Mustafa Denizli'yi göreve getiren sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adamın da istifasının ardından 16 Mart 2016 tarihinde A takımı teslim ettiği Jan Olde Riekerink'le 336 gün çalışmış oldu.

GÖREV ONA KALDI

Galatasaray Kulübü'nde ilk olarak 19 Şubat 2016 tarihinde futbol akademi direktörü sıfatıyla alt yapının başına getirilen Hollandalı çalıştırıcı, Denizli sonrası sürpriz şekilde A takımın başına geçti.

41 MAÇTA 2 KUPA

Başlangıçta sezon sonuna kadar geçici olarak bu görevi üstleneceği açıklanan Riekerink'le 30 Haziran 2016 tarihinde ise 1 yıllık mukavele imzalandı. Galatasaray'da 41 resmi maça çıktı, 2 kupa kaldırdı.

Jan Olde Riekerink, 336 gün görevde kaldığı Galatasaray Futbol Takımı ile 41 resmi maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Hollandalı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'de 29, Türkiye Kupası'nda 11 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere 41 müsabakada boy göstermiş oldu.

Ligde çıktığı 29 müsabakada 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi gören Riekerink yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda rakip ağları 58 kez havalandırıp, kalesinde ise 33 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde 11 Türkiye Kupası maçı oynarken, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Attığı 26 gole karşılık ise kalesinde 13 gole engel olamadı.