İşte Podolski'nin yeni takımı

Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, Podolski'nin Çin'e transferinin tamamlandığını belirtirken; "Podolski şu anda Çin'e transfer oldu, resmi açıklama bekletiliyor" dedi.

Öte yandan Flamengo Başkan Yardımcısı Flavio Godinho, konuşulan '7 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendileri için çok yüksek olduğunu belirtirken, "Siz ortadaki rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya ekibi bu rakamları karşılayabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı.

Podolski'nin Flamengo formalı fotoğraflarını sosyal medyada sıkça paylaştığı hatırlatılan yönetici, "Bir teklif yapmak için önce kim uygun ona bakarız. Birçok oyuncu Flamengo'ya sempati duyuyor. Bazıları maalesef bizim ulaşabileceğimiz yerin dışında. Zamanla bu bariyerler aşılacaktır, ancak kadromuz şu anda yeterli" diye konuştu.