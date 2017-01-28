İşte Mehmet Ekici teklifi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Mehmet Ekici ile ilgili "Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif aldım ve bunu da Fenerbahçe cephesine söyledim" açıklamasının ardından gözler siyah-beyazlıların yaptığı teklife çevrildi.
Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk teklifinin üzerinde çok daha iyi bir teklif aldıklarını söyleyen başkan Muharrem Usta'nın bundan bir süre önce kendilerine 2 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'ye, "Beşiktaş bize 4 futbolcu artı para vermeyi teklif etti" dediği öğrenildi.
"BIRAKALIM FENERBAHÇE'YE GİTSİN, KASAYA PARA GİRSİN"
Olcay Şahan’ı 200 bin Euro’ya Fırtına’ya gönderen Beşiktaş, yıldız ismin sözleşmesine “Mehmet Ekici F.Bahçe’ye giderse Trabzonspor, Beşiktaş’a 2 milyon Euro öder” maddesi koydurmuştu.
Kartal, bu şekilde Mehmet’in geleceğiyle ilgili haklara da sahip olurken, bazı yöneticilerin başkan Orman’a “Bu adamın bizde gönlü yok. Sezon sonunda bedavaya F.Bahçe’ye gideceğine şimdi gitsin. En azından kasaya 2 milyon Euro girer” dedikleri öğrenildi.
Başkanın bu fikre sıcak baktığı belirtilirken, eğer yarın olumsuz bir yanıt gelirse Beşiktaş, Ekici’nin F.Bahçe’ye gitmesine izin verecek. Yıldız oyuncu ya sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek ve ligin bitmesiyle birlikte bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gidecek ya da Kartal’ın teklifini kabul edip Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Habertürk-Sporx
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Tolgay Arslan'dan Trabzonspor'a şok eden talep !
Arsene Wenger'e ağır fatura ! Hakemi ittirmişti...
Fenerbahçe'ye bir şok daha ! Amedspor maçı sonrası...
Boks Federasyonu Başkanı'ndan referandum açıklaması !
Beşiktaş'tan resmi transfer açıklaması ! "En yakın isim..."
Galatasaray'ın eski yıldızı takıma geri dönüyor !
Derbinin gerginliği sürüyor ! Flaş paylaşım...
NBA All-Star kadroları tamamlandı ! İşte o isimler...
Fenerbahçe yeni Alex’ini buldu ! Bonservisinin yarısı...
Fenerbahçeli Salih Uçan’ı hırs bastı ! İddialı açıklamalar...
Beşiktaş'a sakatlardan 2 kötü haber birden geldi !
Karavaev'in eşi itiraf etti: ''F.Bahçe'ye transferini duyunca...''
İŞTE MEHMET EKİCİ TEKLİFİ
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici teklifi ortaya çıktı...
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Mehmet Ekici ile ilgili "Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif aldım ve bunu da Fenerbahçe cephesine söyledim" açıklamasının ardından gözler siyah-beyazlıların yaptığı teklife çevrildi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS