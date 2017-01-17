İşte kupada 5. hafta hakemleri

İŞTE KUPADA 5. HAFTA HAKEMLERİ Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Futbol » Türkiye Kupası 17.01.2017 14:55

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:



Yarın:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: Oktay Taş

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor: Hakan Ceylan

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa

16.00 Göztepe-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: Özkan Çeliker

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk



19 Ocak Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: Onur Karabaş

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Çağatay Şahan

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: Koray Gençerler 40