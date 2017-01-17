İşte kupada 5. hafta hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: Oktay Taş
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor: Hakan Ceylan
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa
16.00 Göztepe-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: Özkan Çeliker
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: Onur Karabaş
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Çağatay Şahan
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: Koray Gençerler
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İŞTE KUPADA 5. HAFTA HAKEMLERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
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