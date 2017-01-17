ANA SAYFA
İşte kupada 5. hafta hakemleri

İŞTE KUPADA 5. HAFTA HAKEMLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
 
Yarın:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: Oktay Taş
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor: Hakan Ceylan
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa
16.00 Göztepe-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: Özkan Çeliker
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
 
19 Ocak Perşembe:
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: Onur Karabaş
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Çağatay Şahan
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: Koray Gençerler

40
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Stancu resmen Bursaspor'daAziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL cezaBeşiktaş'ta Talisca göz kamaştırıyor
Galatasaray'dan Sneijder'e ceza !KAP'a bildirilmişti, şimdi 35 milyon TLQuaresma'dan açıklama geldi
Hamit Altıntop sürprizi !Arda Turan'a servet ! 110 milyon euro...Galatasaray'dan flaş Bruma hamlesi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS