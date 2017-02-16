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İşte Karabükspor'un yeni hocası

İŞTE KARABÜKSPOR'UN YENİ HOCASI

Karabükspor teknik direktör Zoran Barisic'le anlaşmaya vardı...

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Igor Tudor'un Galatasaray'a imza atmasının ardından Kardemir Karabükspor'un Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Tudor’un tartışmalı bir şekilde Galatasaray’ı tercih etmesinin ardından Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor’da teknik direktör arayışları son buldu. 4 yabancı isim üzerinde yoğunlaşan kulüp yönetimi, tüm görüşmelerin ardından 46 yaşındaki Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile 1,5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı. Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic, bu takımların başında toplamda 213 maça çıkarak, ortalama yüzde 50,7 oranında galibiyet başarısı sağladı.

Bugün Antalya’ya geçerek, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelecek olan Barisic'in, yapılacak son görüşme sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Barisic, ayrıca cumartesi günü Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği de öğrenildi.

Öte yandan Avusturya spor basınında Basiric'in Karabükspor ile anlaşma yaptığına yönelik haberlere de yer verildi.

İHA

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