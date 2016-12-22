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İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı !

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN YENİ TAKIMI !

İstanbul Başakşehir Futbol, İrfan Can Kahveci'nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Fenerbahçe ve Beşikta'ın da ilgilendiği İrfan Can Kahveci'nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için başkent kulübüyle detaylar üzerinde son görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İrfan Can'ın takımda görmek istedikleri isimlerden biri olduğunu dile getiren Saral, şöyle konuştu:

"İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık, artık son detayları görüşüyoruz. Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği'nin talep ettiği yüzde 15'lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz."

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