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İşte Galatasaray'ın yeni Arda Turan'ı !

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ ARDA TURAN'I !

Galatasaray'da Riekerink'in yeni gözdesi U21 takımı forması giyen Buğracan Kırmızıtaş.

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Galatasaray'ın bugün gerçekleştirilen idmanında genç futbolcu Buğracan Kırmızıtaş'ta yer aldı. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon U21 takımında gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından beğenilen genç futbolcu bir süredir A Takım ile idmanlara çıkıyor. Florya'da yeni Arda Turan olarak gösterilen Buğracan ile yakın zamanda profesyonel sözleşme imzalanması bekleniyor. Buğracan'da Arda Turan gibi orta saha, sağ kanat ve forvet arkasında forma giyebiliyor. 

Ali Polat keşfetti...

2006 yılında Galatasaray futbol okuluna giren Buğracan 2 haftalık sürecin ardından sarı-kırmızılı takımın eski alt yapı hocası Ali Polat tarafından keşfedildi ve Galatasaray'a kazandırıldı. 

Buğracan Kırmızıtaş kimdir? 

15 Nisan 1998 Bahçelievler doğumlu. 2006 yılında Galatasaray alt yapısına girdi. 11 sezondur sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyor. U21 takımının bu sezon bütün maçlarında görev yapan Buğracan Kırmızıtaş 3 gol 7 asistlik performansı ile dikkat çekiyor. Genç futbolcu ayrıca 6 kez alt yaş gruplarında Milli Takım forması giydi.

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