5 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Hırvat savunmacıya da senelik 2.5 milyon Euro teklif edecek.
Cim Bom stoper için gözünü kararttı... Sarı-Kırmızılılar, adaylar arasında ilk sıraya yerleşen Domagoj Vida’nın işini bitirmek amacıyla tüm şartları zorluyor. Ukrayna Ligi’nde Dinamo Kiev formasını düzenli olarak giyen 27 yaşındaki savunmacı için talep edilen bonservis bedeli
10 milyon Euro civarında. Ancak bu rakam bile Galatasaray cephesini pes ettirmiş değil. Sarı-Kırmızılılar 5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Ayrıca oyuncuya da senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edilecek. Önümüzdeki sezon takımıyla sözleşmesi bitecek olan Vida’nın da Ukrayna’dan ayrılmak istediği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi işte bu fırsatı kullarak fiyat kırmaya çalışıyor.
Para taksitlere bölünecek
Eğer Kiev temsilcisi 6 milyon Euro seviyesine inerse, bu paranın yıllık taksitlere çevrilerek ödenmesi planlanıyor. 1.84 boyundaki Vida, hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Ayrıca savunmanın her bölgesinde görev yapabilen deneyimli stoper, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da gündemine gelmiş, ancak iki kulübün de transfer girişimi olumsuz sonuçlanmıştı. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.
Fanatik
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Gençlerbirliği Selçuk Şahin kararını verdi ! İlhan Cavcav...
İşte Galatasaray'ın Vida teklifi ! Cimbom gözünü kararttı...
Trabzonspor'dan bir bomba daha ! Ömer Ali sesleri...
Ömer Toprak ayrılığı resmen açıkladı ! Yeni adresi...
Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu !
Arsenal'den 3 bomba birden ! Resmen açıklandı...
Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan ilk idmanında...
Ve 'Lig TV' tarih oldu ! İşte kanalın yeni ismi...
Afrika Kupası'na Türkiye'den tam 16 futbolcu gidiyor !
3 yıl beklediler, sonunda bitirdiler ! Schumacher ile...
Eduard Sobol'dan Beşiktaş açıklaması ! Transfer...
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı !
İŞTE GALATASARAY'IN VİDA TEKLİFİ
Galatasaray Yönetimi, stoper adayları arasında ilk sıraya koyduğu Domagoj Vida için tüm şartları zorlama kararı aldı.
5 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Hırvat savunmacıya da senelik 2.5 milyon Euro teklif edecek.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS