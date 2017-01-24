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İşte Formula 1'in yeni patronu

İŞTE FORMULA 1'İN YENİ PATRONU

Formula 1'in yeni başkanı Chase Carey oldu...

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Formula 1'in ABD merkezli medya şirketi Liberty Media'ya satış işleminin resmi olarak gerçekleşmesinin ardından, başkanlık görevini yürüten Bernie Ecclestone'nun yerine ABD'li Chase Carey getirildi.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, satış  işlemlerinin tamamlandığı ve ABD merkezli medya şirketi Liberty Media'nın 8  milyar dolar karşılığında organizasyonun yeni sahibi olduğu belirtildi.
 
Yaklaşık 40 yıldır Formula 1'de başkanlık görevini üstlenen 86  yaşındaki Bernie Ecclestone'nun yerine ABD medya şirketi 21st Century Fox'un  asbaşkanı Chase Carey getirildi.
 
Açıklamada, Formula 1'e katkılarından dolayı teşekkür edilen  Ecclestone'un, onursal başkan unvanıyla yönetime danışmanlık hizmeti vereceği  bildirildi.
 
Mercedes ve Ferrari gibi takımlarda bir dönem yöneticilik yapan Ross  Brawn ise Formula 1'in  yeni genel müdürü oldu. ABD merkezli spor kanalı ESPN'in  yönetim kurulundan Sean Bratches da Formula 1'in ticari haklarından sorumlu  yöneticisi olarak atandı.
 
Satış işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ecclestone, bu güne  kadar birlikte çalıştığı tüm takımlara, sponsorlara, iş arkadaşlarına ve  şirketlere teşekkür ederek, "40 yıldır Formula 1 için inşa ettiklerimden gurur  duyuyorum. Liberty Media'nın Formula 1'in geleceğini inşa edeceğine de inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.
 
Formula 1'in yeni başkanı Carey ise görevini icra etmek için  sabırsızlandığını söyledi.
 
Milyarder iş adamı John Malone'un sahibi olduğu Liberty Media, Formula  1'i satın alma sürecine geçen yılın eylül ayında başladığını açıklamıştı. Dünya  Motor Sporları Konseyi'nin geçen hafta onay vermesinin ardından organizasyonun  kalan tüm hisselerini satın alan Liberty Media, Formula 1'in yeni sahibi oldu.

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