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İşte Emenike ve Wiel'in affedilme sebebi

İŞTE EMENİKE VE WİEL'İN AFFEDİLME SEBEBİ

Fenerbahçe'de Emenike ile Wiel'in kadroya dönmesinin arka planından Faslı oyuncu çıktı.

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1-Advocaat, Aatif’ı Trabzon’a göndermek istedi. 
2-Gitmeyince “Saygı duyuyorum” dedi, takıma aldı. 
3-Yönetim de Hollandalı antrenöre “Madem Aatif’ı kadroya geri aldın, Emenike ile Wiel’i de affet” dedi.

F.BAHÇE’DE Emenike ile Wiel’in Aatif sayesinde affedildiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Dick Advocaat, iki oyuncuyu aralık ayı ortasında takımın düzenini sağlayan kanunlarına uymadığı, kendi kafalarına göre hareket ettikleri için kadro dışı bıraktı. Hollandalı teknik adam ilk yarının bitiminin ardından da Aatif’i Trabzonspor’a kendisi vermek istedi. Antalya kampı kadrosuna alınmayan Aatif, Trabzon’a transfer olmayı reddetti.  Advocaat da Antalya kampının son günü “Aatif, Trabzon’a gitmedi. Bu kararına saygı duyuyorum. O vakit bizim oyuncumuzdur. Biz değerlendireceğiz” diyerek Faslı oyuncuya takımın kapılarını yeniden açtı.

UZAKTAN DA OLSA TAKİP EDİYORDU

Sarı-Lacivertli yönetim Wiel ile Emenike’ye ocak transfer döneminde gelen teklifleri yeterli bulmadı. Advocaat da kadro genişliği isteyince düğmeye basıldı. Yöneticiler, Advocaat’a “Madem Antalya’ya götürmediğin, Trabzon’a gitmesini istediğin Aatif’i tekrar kadroya aldın, Emenike ile Wiel’i de affet” dedi. Advocaat da yönetimin Aatif kozu sonrası eşitlik ilkesi gereği kanunlarına uymadığı için Dereağzı’na gönderdiği iki oyuncuyu takıma geri aldı. Yalnız Advocaat, 1.5 aylık süreçte iki oyuncuyu uzaktan da olsa takip etmiş, Müjdat Yetkiner’den düzenli olarak rapor almıştı.
 
YETKİNER: OYNAYACAK DURUMDA

Emenike ve Wiel’e Dereağzı’nda Hollandalı teknik adamın çalışma programı doğrultusunda antrenman yaptıran Yetkiner, iki oyuncuyu zaman zaman genç takımlarla taktik idmanlarda da oynattı. Yetkiner, Advocaat’a verdiği son raporda da “Durumları çok iyi. İkisi de oynamaya hazır” notu düştü. Advocaat isterse fizik durumları takımdaki diğer oyunculardan geride olmayan Emenike ve Wiel, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alacak. İki futbolcunun maç eksiği ve temposu ise önemli bir sorun. Bu sorunun da kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

Akşam
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