İşte Chedjou'nun yeni adresi

Trabzonspor'la parasal konularda anlaşma sağlayamayan Kamerunlu yıldız, Bordo-Mavili yonetimin Caceres ile el sıkışmasının ardından rotasını değiştirdi.



Chedjou'nun Katar'dan iki kuluple masaya oturduğu ve goruşmelerin surduğu oğrenildi. Galatasaray, sezon sonunda sozleşmesi bitecek olan Chedjou'nun bir an once kendisine takım bulmasını bekliyor.



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