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İşte Chedjou'nun yeni adresi

İŞTE CHEDJOU'NUN YENİ ADRESİ

Galatasaray yonetiminin gozden cıkardığı Aurelien Chedjou'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

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Trabzonspor'la parasal konularda anlaşma sağlayamayan Kamerunlu yıldız, Bordo-Mavili yonetimin Caceres ile el sıkışmasının ardından rotasını değiştirdi.

Chedjou'nun Katar'dan iki kuluple masaya oturduğu ve goruşmelerin surduğu oğrenildi. Galatasaray, sezon sonunda sozleşmesi bitecek olan Chedjou'nun bir an once kendisine takım bulmasını bekliyor.

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