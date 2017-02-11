İşte Bursaspor'un Fenerbahçe planı !

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Sarı- Lacivertliler’in karşısına hücum ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

Kontra oyunu ile devirmeyi planlıyor

Rakibini tıpkı kendi silahı gibi önde baskı ve kontra oyunu ile devirmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, ileri üçlüyü Pablo Batalla, Stancu ve Deniz Yılmaz’dan oluşturacak. Rakibin çıkması engellenecek Topçu, son idman sonrası toplantı yaptığı hücum oyuncularından son haftalarda yaptıkları basit hatalarla dikkat çeken Fenerbahçe savunmacıları üzerine oynamalarını istedi.

Topçu, Deniz, Batalla ve Stancu’dan özellikle Kjaer ve Skrtel’e yakın oynamalarını, 90 dakika boyunca bol pres yaparak Sarı-Lacivertli ekibin kolay ileri çıkmasını engellemek istiyor. Öte yandan bek oyuncularından kanat ataklarında daha fazla inisiyatif almasını isteyen Topçu, kaleyi gören futbolcusundan ise mesafe tanımaksızın şut çekmesini istedi.



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