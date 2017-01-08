ANA SAYFA
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ

Samuel Eto'o transferinde Antalyaspor ile anlaşamayan Beşiktaş, Arjantinli golcü Lucas Pratto'nun peşine düştü.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samuel Eto'o hamlesinden eli boş dönen Beşiktaş, forvet transferi için rotayı Brezilya'ya çevirdi.

Kartal, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun Arjantinli golcüsü Lucas Pratto'yu gündemine aldı. Yöneticiler 28 yaşındaki forvet için Brezilya kulübü ile görüşmelere başladı. 

Takımıyla 2018 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pratto, daha önce İtalyan Genoa'da oynayıp

Avrupa macerası yaşamıştı. 2 sezondur Atletico Mineiro'da forma giyen tecrübeli futbolcunun değerinin 5 milyon Euro olduğu bildirildi.  

Sabah'ın haberine göre; Pratto, bu sezon Atletico Minero'da ligde 18 maçta, 5 gol atarken, Libertadores Kupası'nda ise 10 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

225
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş'ta Eto'o hüsranıİşte Beşiktaş'ın yeni golcüsüMamadou Sakho’dan Galatasaray’a müjde
Mandzukic Beşiktaş’a önerildiŞenol Güneş'ten Milli Takım açıklamasıRakibini tekmeleyen futbolcuya 10 ay hapis
Sedef Orman’ı kızdırdılar !Caner Erkin yine nargilecide görüntülendi !Chedjou Marsilya yolcusu
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS