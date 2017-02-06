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İşte Beşiktaş'ın Tosic kararı !

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TOSİC KARARI !

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan Tosic'e para cezası vermeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, profesyonel futbolcuların kurallara uymaları gerektiğini belirterek "Tosic güvendiğimiz profesyonel bir isim. Ama sinirlerine hakim olmalıydı. Zaten yapılan tüm haksızlıkların takipçisiyiz." dedi.

Yönetimin Tosic'e yönetmelik gereği 50 bin lira ceza keseceği ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN TOSİC DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş Kulübü basın sözcüsü Metin Albayrak bugün yaptığı açıklamada ''Tosic uluslararası tecrübesi de çok fazla olan, takımın abisi sayılacak oyuncularımızdan birisi. Ne olursa olsun yaptığı hareketin hem yönetim, hem de camiamız açısından kabul edilir bir tarafı yok. Ekstra ceza mutlaka alacak. O konuyu önüzdeki günlerde konuşacağız.'' diye konuşmuştu. 

Hürriyet
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