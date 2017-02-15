İsrail'de Beşiktaş heyecanı: Tarihi bir olaydır !

Bakhar, karşılaşmanın oynanacağı Turner Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Beşiktaş'ı iyi takip ederek hazırlandıklarını belirterek, "Beşiktaş'ın buraya gelmesi Beer-Sheva için tarihi bir olaydır. Beşiktaş Beşiktaş'tır. Son iki maçta yenilmesine rağmen Beşiktaş'ın gücü belli. İyi oyuncuları var. Kendi işimizi yapacağız. Süratli ve güçlü bir oyunumuz var." dedi.

Siyah-beyazlı takımın da kendilerini iyi incelediğini vurgulayan Bakhar, "Her takımı yenebiliriz. Gol yememeye bakacağız." ifadelerini kullandı.

Barak Bakhar, sakat oyuncuların son durumuna ise yarın karar vereceklerini dile getirdi.

Hapoel Beer-Sheva'nın kaptanı Elyaniv Barda ise rövanş maçı için, gol yemeden iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini belirtti.

Bu arada İsrail temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Hapoel Beer-Sheva'nın yarınki mücadeleye Goresh, Bitton, Tzedek, William Soares, Turjman, Ogu, Radi, Hoban, Buzaglo, Nwakaeme, Barda muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.