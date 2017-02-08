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İspanya Emre Çolak'ı konuşuyor

İSPANYA EMRE ÇOLAK'I KONUŞUYOR

Sezon başında Galatasaray'dan adeta kovularak gönderilen Emre Çolak, La Liga'da resmen şov yapıyor.

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G.Saray'ın sezon başında yollarını ayırdığı isimler Emre Çolak, Blerim Dzemaili ve Alex Telles sarı-kırmızılı takım sonrası adeta patlama yaptılar. Yüksel işe geçenlerin başında ise Galatasaray'ın öz evladı Emre Çolak geliyor. Sezon başında bonservis bedeli olmadan Deportivo'ya giden 25 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde forma giydiği 19 karşılaşmada 2 gol atarken, 8 de asist yapıp takımına önemli katkı sağladı. Emre, sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistle oynamıştı. Aslan'dan ayrılırken piyasa değeri 3.25 milyon euro olan Emre Çolak, şu an 5 milyon euro seviyesine yükseldi. 
 
TELLES 'ASİST'AN OLDU
 
İkinci sırada ise Alex Telles var. Portekiz temsilcisi Porto'da forma giymeye başlayan 24 yaşındaki sambacı, görev yaptığı 30 maçta 7 gol pası vererek asistçi kimliğini ön plana çıkardı. 1 de golü bulunan sol bek, ayrıca istikrarlı futbolu ile en çok forma giydiği sezonlarından birini geçirmeye aday.
 
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ
 
Ve Dzemaili... Cimbom'a 2014-15 sezonunda gelen İsviçreli futbolcu, sadece 11 lig karşılaşmasında görev aldığı o sezonun sonrasında 2015-16'yı Genoa'da kiralık geçirmişti. Bu sezon başında ise 1.3 milyon euro'ya Bologna'ya gönderilen 31 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 20 maçın 19'una ilk 11 başlarken 5 gol, 1 asistlik performans sergileyip takımın vazgeçilmezlerinden biri arasına girdi.

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