İspanya Arda Turan'ı konuşuyor ! Çılgına döndü

Barcelona forması giyen Arda Turan, antrenmanda Luis Enrique'nin yardımcısı Juan Carlos Unzué'ye sinirlendi, kramponlarından birini boş alana fırlattı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre antrenman maçında antrenörlerden birisinin kararını beğenmeyen milli oyuncu oldukça sinirlendi ve kramponlarından bir tanesini çıkarıp fırlattı.

Bu olay akıllara Atletico Madrid forması giydiği dönemde Barcelona ile oynarlarken yardımcı hakeme sinirlenip krampon fırlatmasını hatırlattı. Fakat bu sefer Arda'nın hedefinde kimse yoktu.

LUIS ENRIQUE'NİN YARDIMCISINA KIZDI

Olayın çok fazla büyümediği belirtilirken Arda'nın kararını beğenmeyip sinirlendiği ismin Luis Enrique'nin yardımcısı Juan Carlos Unzué olduğu belirtiliyor.