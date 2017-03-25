İsmail Köybaşı Cumhurbaşkanı'na çıplak yakalandı !

Erdoğan'ın yaptığı bu sürpriz ziyarete hazırlıksız yakalanan İsmail Köybaşı'nın halleri ise sosyal medyada en çok konular arasına girdi.



Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya ile oynanan maçtan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Takım soyunma odasına sürpriz bir ziyarette bulundu ve futbolcularla sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ziyarete hazırlıksız yakalanan İsmail Köybaşı'nın halleri ise sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Erdoğan'ı bir anda karşısında gören milli futbolcunun tişört giyme çabası sonuçsuz kalınca formayla üstünü kapatarak Erdoğan ile tokalaşmak zorunda kaldı.



Yeni Şafak