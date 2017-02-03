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İsmail Köybaşı, 9 ay sonra...

İSMAİL KÖYBAŞI, 9 AY SONRA...

İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'ya 266 gün sonra tekrar çıkıyor...

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Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'la sözleşmesini  yenilemeyip Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'ya 266 gün  sonra çıkmak için hazırlanıyor.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın en  istikrarlı isimlerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncu, forma giymesi durumunda  Dolmabahçe'deki yeni stada ilk kez rakip olarak çıkacak.

İsmail, Beşiktaş formasıyla Vodafone Arena'da son maçını 15 Mayıs  2016'da Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında oynamıştı.

Şampiyonluk turu attı
 
İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'nın çimlerine ise son olarak  şampiyonluk kupasını kaldırdığı 19 Mayıs 2016'da ayak bastı.
 
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 27 karşılaşmada oynayan  ve elde edilen başarıda pay sahibi olan İsmail, şampiyonluk turunda siyah-beyazlı  taraftarların önüne çıkmıştı.

Beşiktaş'ta 7 sezon forma giydi
 
İsmail Köybaşı, 7 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta birer lig ve  kupa şampiyonluğu yaşadı.
 
Gaziantepspor'dan 2009'da 6 milyon avro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a  transfer olan İsmail, kariyerinin en büyük başarılarını siyah-beyazlı kulüpte  yaşadı. İsmail, Beşiktaş'la 7 sezonda 187 resmi maça çıkıp 2 gol kaydetti.

İsmail, zaman zaman kaptanlığını da yaptığı Beşiktaş'la geçen sezon  şampiyonluk, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.

Kupada 5 maçta 2 kırmızı kart gördü
 
İsmail Köybaşı, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5  maçta 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
 
Sarı-lacivertli futbolcu, grup müsabakalarında oynanan iki  Gençlerbirliği maçında da ilk yarılarda gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle  takımını 10 kişi bırakmıştı.
 
İsmail, 7 yıllık Beşiktaş kariyerinde dört kırmızı kart görürken,  Fenerbahçe'de bu rakamın yarısına ilk senesini tamamlamadan ulaştı.

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