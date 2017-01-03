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Isaac Promise, Giresunspor'da

ISAAC PROMİSE, GİRESUNSPOR'DA

PTT 1. Lig ekibi Giresunspor, Isaac Promise'yi 6 aylığına renklerine kattı.

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PTT 1. Lig ekibi Giresunspor, daha önce Gençlerbirliği, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor, Al-Ahli'de oynayan ve Kardemir Karabükspor ile sözleşmesi bulunan Isaac Promise'yi 6 aylığına renklerine kattı.

Giresunspor daha önce Gençlerbirliği, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor ve Al-Ahli'de oynayan ve Kardemir Karabükspor ile sözleşmesi bulunan Isaac Promise 6 aylığına renklerine bağladı. 
 
Chelsea’nin alt yapısında yetişen Isaac Promise ülkesinin milli takımında da forma giydi. Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, kulübün hedefleri doğrultusunda isabetli transferler yapacaklarını söyledi.
 
Bozbağ, “ Giresunspor’un hedeflerine, koşullarına ve aile ortamına katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz Isaac Promise ile 6 aylığına anlaşmaya vardık” dedi.

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