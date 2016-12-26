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İrfan Can resmen Başakşehir'de

İRFAN CAN RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki yıldızı İrfan Can Kahveci ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.

"Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı’yla da, 27 Nisan 2012’de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor’a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği’nin altyapı takımı olan Hacettepe’ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe’nin 2. Lig’e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.

Ligin iknci yarısında 77 numaralı formamızı terletecek yeni futbolcumuz İrfan Can Kahveci’ye ailemize hoşgeldin diyerek başarılar diliyoruz."

HT Gazete
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