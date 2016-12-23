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İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir kaptı !

İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ BAŞAKŞEHİR KAPTI !

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan İrfan Can Kahveci'yle anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İrfan Can, Medipol Başakşehir'le anlaştı. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, daha önce yaptığı açıklamada genç orta saha oyuncusunu kadrolarında görmek istediklerini belirtmişti.

"ONUNLA DAHA DA GÜÇLENDİK"

Başkent ekibine 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ve yüzde 10 satış payı verilecek. Asbaşkan Saral, "Onunla daha güçlendik" dedi. Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İrfan Can Kahveci'nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile anlaştıklarını açıkladı. Başkent ekibinin İrfan için 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli alacağı ve yüzde 10 satış payı konusunda da el sıkışıldığı öğrenildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi ilk devrenin bitmesiyle resmiyete kavuşturulacak.

GENÇ VE YETENEKLİ

İrfan Can'ın takımda görmek istedikleri isimlerden biri olduğunu dile getiren Saral, şöyle konuştu: İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile anlaştık, İrfan Can da bize katılmak istiyor. İkinci yarıdaki büyük hedeflerimize yardımcı olacak bir oyuncu. Çok genç ve çok yetenekli. Abdullah hoca ile birlikte daha büyük bir yıldız olacaktır. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.

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