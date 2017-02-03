İran’dan ABD'ye misilleme !

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak 16-17 Şubat’ta İran’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları’na ABD’li güreşçilerin katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı kararın ardından İran Güreş Federasyonu, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği’ne (FILA) bir mektup yazarak ABD Güreş Takımı’nı İran’da ağırlayamayacağını bildirdi.
İran Güreş Federasyonu, FILA’ya gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve 7 Müslüman ülke vatandaşına uyguladığı kısıtlamaların "gayri insani "ve "gayri ahlaki" olduğu belirtilerek, "İran devletinin aldığı mütekabiliyet ilkesi gereği, İran Güreş Federasyonu, ABD Güreş Takımı’nı kabul edemeyecek" diye kaydetti.
Federasyon ayrıca FILA’dan, 8 takımın katılacağı oyunlara ABD’nin yerine başka bir takımın konulmasını istedi.
İran Güreş Federasyonu Sekreteri Rıza Layık, FILA’nın ABD yerine başka bir takımı yerleştirmemesi durumunda oyunların 7 takımla sürdürüleceğini söyledi.
Türkiye’nin de katılacağı Serbest Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları, 16-17 Şubat’ta İran’ın Kirmanşah şehrinde yapılacak.
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İRAN’DAN ABD'YE MİSİLLEME !
İran Güreş Federasyonu, ABD Güreş Takımı’nı İran’da ağırlayamayacağını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak 16-17 Şubat’ta İran’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları’na ABD’li güreşçilerin katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
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