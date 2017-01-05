İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

Galatasaray'ın Hamit Altıntop ile 4,5 yıl sonra yollarını ayırmasının ardından eski milli tenisçi İpek Şenoğlu'ndan da ilginç bir yorum geldi.



Türkiye'nin en önemli tenisçilerinden biri olan İpek Şenoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü'ne de ince bir göndermede bulundu.



Birkaç yıl önce Galatasaray Kulübü'nün kurmayı planladığı ancak daha sonra dondurduğu tenis şubesi için çalışan İpek Şenoğlu, Hamit Altıntop üzerinden gönderme yaparak ''Hamit Altıntop'un sözleşmesini yenile, sporcuyu kullanma, bu kadar tazminat öde, tenise proje iste ama maddi durum kritik diye bütçe yok de. Ah ah!'' ifadelerini kullandı.



İPEK ŞENOĞLU O DÖNEMİ BU SÖZLERLE ANLATTI



İpek Şenoğlu, Galatasaray'ın o dönem tenis şubesi çalışmalarını durdurmasına tepki göstermişti.



İşte İpek Şenoğlu'nun o açıklamaları...



''Gelen telefonlar üzerine durumdan haberdar oldum. İstanbul'a döndüğümde beri aradılar. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan'la bir araya geldim. Tenis şubesinin kurulması için sekiz ay kadar beraber çalıştık. Güzel projeler hayata geçirmek istediler. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Çünkü futbol kulüplerimizin bu alanda yer almaları demek, ülke tenisimizin dünya seviyesine yaklaşması demek. Bu branşta büyük para da var. Tenise ilk girecek olan kulüp, pastadan da büyük payı alacak. Dört yaşından itibaren kendilerine taraftar yetiştiriyor olacaklar. Proje niye bitti, neden gerçekleşmedi gerçekten ben de bilmiyorum. Sadece tesis bulamadıklarını söylediler. Ben Galatasaray gibi bir spor kulübünün tesis bulamamasını kabul edemiyorum, hazmedemiyorum. Eminim ki tenise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi girecekler. İlk giren en büyük payı alacak. Onların da zaten böyle bir projeye girdiklerinde benimle bir araya geleceklerini düşünüyorum.''