Iniesta'dan Arda Turan açıklaması

INİESTA'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI Barcelona’nın efsane ismi Andres Iniesta, takım arkadaşı olan milli yıldızımız Arda Turan’a övgüler yağdırdı. Futbol » İspanya (La Lıga) 01.01.2017 13:38

Tecrübeli yıldız, “Arda harika bir oyuncu. Muhteşem bir kaliteye sahip. Bunu göstermeye ve Barcelona’ya katkı sağlamaya devam edecektir” dedi. 32 yaşındaki İniesta, 2018’de bitecek sözleşmesini uzatacağı müjdesini de verdi. HT Gazete 44