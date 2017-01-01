ANA SAYFA
Iniesta'dan Arda Turan açıklaması

INİESTA'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Barcelona’nın efsane ismi Andres Iniesta, takım arkadaşı olan milli yıldızımız Arda Turan’a övgüler yağdırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tecrübeli yıldız, “Arda harika bir oyuncu. Muhteşem bir kaliteye sahip. Bunu göstermeye ve Barcelona’ya katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

32 yaşındaki İniesta, 2018’de bitecek sözleşmesini uzatacağı müjdesini de verdi.

HT Gazete
44
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İşte Eto'o'ya son teklifAleix Vidal'den flaş hareketİşte ilk yarının balon 11'i
Kuyt'tan Elia'ya Fenerbahçe sözleriSneijder ABD yolcusuErsun Yanal'a şok suçlama
3 basketbolcu Reina'daydıReina'daki saldırıya spor camiasından tepkiYasin Öztekin yeni yıla Kabe'de girdi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS