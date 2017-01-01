Iniesta'dan Arda Turan açıklaması

Tecrübeli yıldız, “Arda harika bir oyuncu. Muhteşem bir kaliteye sahip. Bunu göstermeye ve Barcelona’ya katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.
32 yaşındaki İniesta, 2018’de bitecek sözleşmesini uzatacağı müjdesini de verdi.
Barcelona’nın efsane ismi Andres Iniesta, takım arkadaşı olan milli yıldızımız Arda Turan’a övgüler yağdırdı.
Tecrübeli yıldız, “Arda harika bir oyuncu. Muhteşem bir kaliteye sahip. Bunu göstermeye ve Barcelona’ya katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.
32 yaşındaki İniesta, 2018’de bitecek sözleşmesini uzatacağı müjdesini de verdi.