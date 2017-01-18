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İngilizlerin Bruma inadı

İNGİLİZLERİN BRUMA İNADI

Tottenham’ın, Bruma için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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Sergilediği futbolla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam eden Bruma, İngilizlerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Tottenham'ın Türkiye'ye gelerek yakından takip ettiği Portekizli futbolcuyu sezon sonunda renklerine katacağı iddia edildi. Match UK dergisinin Premier Lig'de yeni sezonda forma giymesi muhtemel isimleri masaya yatırdığı haberde, Bruma'ya da yer verildi. 

Genç futbolcunun yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer olacağı iddia edilirken, Bruma'nın sürati ve tekniği ile dikkat çektiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme imzalayıp daha yüksek bir rakama elden çıkarmak istediği 22 yaşındaki futbolcunun geleceği şimdiden büyük merak konusu olmaya başladı.

AMK Gazetesi
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