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İngilizler derbiyi konuşuyor !

İNGİLİZLER DERBİYİ KONUŞUYOR !

Premier Lig geçmişi olan iki futbolcu Robin van Persie ve Oğuzhan Özyakup'un derbideki tartışmalarını manşetlerine taşıdı.

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İngiliz Daily Mail, internet sitesinde Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ilk sırada yer verirken, kırmızı kart gören Dusko Tosic'in oyundan çıkmasının ardından eşi Jelena Karleusa'nın attığı ve daha sonra sildiği küfürlü tweet'ine de yer verdi.

"Van Persie, Oğuzhan'ın önünden geçti"

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie'nin attığı golün ardından, Arsenal'den eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup'a nazire yaparcasına önünden kayarak geçtiğinin de vurgulandığı haberde, tüm detaylar eksiksiz şekilde okuyuculara verildi.

"Van Persie, Oğuzhan'a yardım etti"

Oğuzhan Özyakup'un da, Van Persie gibi Hollanda doğumlu olduğu ve 2008-2012 yılları arasında  Arsenal Akademisi'nde bulunduğu belirtilirken, Londra'ya ve kulübe alışmasında Van Persie, Oğuzhan'a çok yardımcı oldu ancak ilişkileri artık eskisi gibi olmayak" denildi.

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