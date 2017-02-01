ANA SAYFA
İnanılmaz rakam ! Quaresma...

İNANILMAZ RAKAM ! QUARESMA...

Quaresma, başarılı orta sayısında 11 takımı geride bıraktı...

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ligde 9 asiste ulaşan Portekizli yıldız, ceza sahasına gönderdiği başarılı orta sayısında 11 takımı geride bırakırken G.Saray’ı da yakaladı.

Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Ricardo Quaresma, önceki akşam yaptığı 2 asistle farklı Konyaspor galibiyetinin baş mimarı oldu. Ligde 9, genelde ise 11 asiste ulaşan Portekizli yıldız, gol paslarını genellikle kanat ortaları ile buldu. 
 
Tecrübeli oyuncu, ulaştığı başarılı orta değeri ile tek başına 11 takımı geride bırakıp, G.Saray'ı da yakaladı. 
 
167 ortada 55 isabet sağlayan Quaresma; Kasımpaşa, Alanyaspor, Başakşehir, Adanaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Konyaspor'un üzerinde yer aldı. Beşiktaşlı futbolcu, 11 asistinin yanı sıra takımına 5 gollük katkı sağladı.

Sabah

49
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Adem Kılıççı dopingli çıktı, men edildi''Ozan Tufan ve Salih Uçan derbide yok !Şok kampanya ! Payet'nin formasını getirene...
Aziz Yıldırım canlı yayına bağlandı ortalık karıştı !Fenerbahçe'de 10 numara fiyasko !Sizce Aziz Yıldırım artık istifa etmeli mi ?
İmzayı atıp başka takıma gittiTrabzonspor’dan transfer açıklamasıDrogba’dan Galatasaray açıklaması
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS