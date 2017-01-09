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İnanılmaz pazarlık ! Tam 314 milyon TL...

İNANILMAZ PAZARLIK ! TAM 314 MİLYON TL...

PSG ve Real Madrid'in ardından Barcelona'nın da radarına giren Dele Alli'nin açılış fiyatı 314 milyon TL olarak belirlendi.

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Sezona muhteşem bir giriş yapan ve İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’ın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Dele Alli, Avrupa transfer piyasasının son gözdesi durumunda.
 
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre 20 yaşındaki futbolcu, PSG ve Real Madrid’in ardından Barcelona’nın da radarına girdi.
 
Dele Alli’nin Katalan ekibinin transfer listesinin en tepesinde olduğu belirtilirken, Barcelona’nın Londra ekibine önümüzdeki yaz transfer sezonunda teklif yapacağının altı çizildi.
 
Real Madrid’in de ciddi şekilde ilgilendiği orta saha için Tottenham’ın kapıyı 70 milyon pounddan (314 milyon TL) açması bekleniyor. Geçen sezon patlama yapan ve yükselişini bu yıl da devam ettiren Dele Alli, bu sezon şu ana kadar Premier Lig’de 10 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
 
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Alli, son 4 maçta 7 gol attı.

 

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