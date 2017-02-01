İmzayı atıp başka takıma gitti

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Trabzonspor ile ön protokol imzalayan Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğu kulübü Napoli tarafından açıklandı.

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Trabzonspor ile ön protokol imzalayan Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğu kulübü Napoli tarafından açıklandı. Bordo-mavili kulüp de Omar El Kaddouri'nin transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

Uzun bir süredir Trabzonspor'un transferi için uğraştığı Omar El Kaddouri bugün ön protokole imza attı ve resmi internet sitesinden de yaptığı açıklamada "Merhaba Trabzonspor" ifadelerini kullandı.
 
Trabzonspor'un transferi resmi olarak açıklaması beklenirken, sürpriz açıklama Napoli'den geldi ve Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğu duyuruldu. 26 yaşındaki Omar El Kaddouri, orta saha pozisyonunda oynuyor.

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Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu, bu sezon 5 maçta Napoli forması giyerken, sadece 40 dakika şans bulabildi.
 
Trabzonspor Kulübü: El Kaddouri'den vazgeçtik
 
Bu arada Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Omar El Kaddouri'nin transferinden vazgeçildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ara transfer çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omar El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz." denildi.

Sabah

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